Vysokotlaká hadice, potravinářská Food,15 m, DN 6, AVS, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
15 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 6), potravinářská, s připojením navijáku hadice AVS, ručním šroubením EASY!Lock a šedým vnějším obalem, který nezanechává stopy.
15 m vysokotlaká hadice (DN 6) s patentovaným (otočným) konektorem AVS spouštěcí pistole. Nebarvící vnější vrstva pro použití v potravinářském průmyslu. DN 6/155°C/250 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 6
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|250
|Délka (m)
|15
|Připojovací závit
|1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,7