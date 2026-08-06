Vysokotlaká hadice, potravinářská Food,15 m, DN 6, AVS, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice

15 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 6), potravinářská, s připojením navijáku hadice AVS, ručním šroubením EASY!Lock a šedým vnějším obalem, který nezanechává stopy.

15 m vysokotlaká hadice (DN 6) s patentovaným (otočným) konektorem AVS spouštěcí pistole. Nebarvící vnější vrstva pro použití v potravinářském průmyslu. DN 6/155°C/250 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 15
Připojovací závit 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,7