Vysokotlaká hadice zahnutá, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 1,5
Připojovací závit 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
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