Vysokotlaká hadice zahnutá, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|1,5
|Připojovací závit
|1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
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