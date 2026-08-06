Vysokotlaký kloubový spoj

Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.

Díky plynulému nastavení úhlu vysokotlakého pružného kloubu až do 120° vyčistíte zcela bez námahy těžko přístupná místa.Rychlé a efektivní čištění strojů, vozidel, podvozků, fasád, střech a mnoho dalších použití. Montáž je velmi snadná a komfortní přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.

Specifikace

Technické údaje

Max. pracovní tlak (bar) 300
Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Vysokotlaký kloubový spoj

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.