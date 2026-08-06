Vysokotlaký kloubový spoj
Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.
Při vysokotlakém čištění například strojů, vozidel, podvozků, fasád nebo střech se dostanete často do míst, která s pracovním nástavcem nevyčistíte nebo pouze jen za vysoké námahy. Vysokotlaký pružný kloub tento problém vyřeší. Díky jeho plynulému nastavení úhlu až do 120° dosáhnete bez problému i do těžko přístupných míst a žádná část již nezůstane dostatečně vyčištěná. Snadná montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe nebo také teleskopické tyče.
Specifikace
Technické údaje
|Max. pracovní tlak (bar)
|300
|Teplota (°C)
|max. 155
|Připojovací závit
|M 18
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
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Náhradní díly Vysokotlaký kloubový spoj
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