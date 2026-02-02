Výstupní pěnový filtr
Výstupní pěnový filtr vzduchu čistí vzduch odfiltrováním jemných částic nečistot během vysávání. Kompatibilní se zařízeními VC 4 Cordless myHome a VC 4 Cordless Premium myHome od Kärcher. Doporučujeme výměnu filtru alespoň jednou ročně.
Charakteristické znaky a výhody
Filtr s jemnou síťovinou
- Filtruje jemné nečistoty z nasávaného vzduchu.
Snadná výměna
- Jednodušší výměna pěnového filtru odpadního vzduchu odstraněním pouzdra filtru.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|šedý
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|75 x 50 x 50
Oblasti použití
- Suché nečistoty