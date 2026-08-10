WB 24
Mycí kartáč WB 24 pro modely KHB a OC 6-18 doplňuje integrovaný plochý paprsek o mechanickou čisticí sílu extra dlouhých štětin.
Některé odolné nečistoty, jako je pylový film usazený na zahradním nábytku nebo nečistoty usazené na květináčích, nelze jednoduše smýt. Dobrý kartáč je to, co je potřeba. Zde si mycí kartáč WB 24 přijde na své. Aplikace plochého paprsku nejprve navlhčí čištěný povrch, takže extra dlouhé štětiny kartáčkové hlavy, které lze otáčet v krocích po 90°, se poté mohou dostat na jakoukoli oblast. Uvolněné nečistoty pak opláchněte plochým proudem a práce je hotová. Vzhledem k tomu, že se voda používá pouze při aktivaci spouště na zařízení, spotřeba vody je velmi efektivní a lze ji regulovat podle situace. Tímto způsobem se zároveň šetří životnost baterie. Díky osvědčenému systému Quick Connect lze mycí kartáč odpojit od prodlužovací trubice pouze jednou rukou a je tak připraven podle potřeby přejít na další příslušenství. Ruční mycí kartáč WB 24 je vhodný pro všechny modely KHB a OC 6-18, nikoli však pro tlakové myčky tříd K 2 až K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaný plochý paprsek
- Pro efektivní spotřebu vody a úsporný chod baterie.
Mimořádně dlouhé, stabilní štětiny
- Důkladné odstraňování usazených nečistot i na špatně dostupných místech.
Kartáčová hlava otočná v krocích po 90°
- Ergonomická práce a velmi dobré výsledky díky komfortní pohyblivosti kartáčové hlavy.
Quick Connect konektor
- Snadná výměna příslušenství díky osvědčenému systému Quick Connect.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|198 x 79 x 107
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Zahradní náradí