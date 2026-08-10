XXL štěrbinová tryska
Bez námahy a účinně čistí štěrbiny, a to bez použití chemických prostředků. Velký XXL štěrbinový kartáč s pružným kloubem je dokonalým řešením pro čištění nejrůznějších spár dlaždic.
Štěrbinový kartáč XXL je obzvláště užitečným příslušenstvím pro parní čištění. Dříve časově náročný proces drhnutí spár je nyní s tímto kartáčem jednodušší než kdykoli předtím. Kartáč jednoduše připevníte k prodlužovacím trubkám, abyste jej mohli pohodlně používat ve stoje. Pružný kloub kartáče zajišťuje pohodlí jak při použití na podlaze, tak na stěnách. Pára se po kartáči rozvádí rychle a rovnoměrně a dostane se i do míst, která jsou jinak obtížně přístupná. Velikost štěrbinového kartáče a uspořádání štětin v řadě byly zvoleny tak, aby bylo možné vyčistit co největší plochu v co nejkratším čase. Díky tomu je úklid nesrovnatelně rychlý a snadný - a to vše bez jakýchkoli chemických prostředků. Pokud se štětiny na kterémkoli místě opotřebují, lze celý pás kartáčků snadno vyměnit.
Charakteristické znaky a výhody
Uspořádání štětinUspořádání štětin v řadě umožňuje přesné a účinné čištění štěrbin. Štěrbinový kartáč XXL rychle a účinně vyčistí štěrbiny a zachytí i nečistoty nahromaděné v hluboko položených místech. Štěrbiny v koupelnách a kuchyních vypadají opět jako nové.
Manévrovatelný kloubFlexibilní kloub štěrbinového kartáče XXL zajišťuje snadné čištění štěrbin z různých pozic a úhlů. Použití s prodlužovacími trubkami našeho parního čističe je ve srovnání s ručním čištěním štěrbin velmi pohodlné. To vše lze pohodlně provádět ve stoje.
Vysoká kvalita materiálu štětinDlouhá životnost díky štětinám s extrémně nízkým opotřebením. Lze použít na cementové spoje, nelze použít na silikonová těsnění.
Vyměnitelná kartáčová lišta
- Když se štětiny opotřebují, lze celou řadu kartáčků jednoduše vytáhnout a vyměnit za nové.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|156 x 39 x 217
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
Náhradní díly XXL štěrbinová tryska
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.