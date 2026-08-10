Y-kus
Speciální Y-šroubení pro připojení 2 hadic stlačeného vzduchu s malým průřezem k zařízením pro otryskávání suchým ledem.
Speciálně navržená Y-šroubení umožňují připojení 2 hadic stlačeného vzduchu s malým průřezem přímo k zařízením pro otryskávání suchým ledem s inovativním procesem L2P. Snadno instalovatelné příslušenství vede ke zvýšení množství stlačeného vzduchu pro zásobování zařízení, a tím k přímému zvýšení čisticího výkonu.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|106 x 100 x 27