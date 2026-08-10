Y-kus

Speciální Y-šroubení pro připojení 2 hadic stlačeného vzduchu s malým průřezem k zařízením pro otryskávání suchým ledem.

Speciálně navržená Y-šroubení umožňují připojení 2 hadic stlačeného vzduchu s malým průřezem přímo k zařízením pro otryskávání suchým ledem s inovativním procesem L2P. Snadno instalovatelné příslušenství vede ke zvýšení množství stlačeného vzduchu pro zásobování zařízení, a tím k přímému zvýšení čisticího výkonu.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 106 x 100 x 27
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