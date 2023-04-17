Čistý vzduch, čistá voda. Kdekoli, kdykoli.
Pořiďte si do firmy nebo závodu produkty pro úpravu a distribuci vody, nebo čističky vzduchu. Užijte si křištálově čistou vodu skvělé chuti i kvalitní vzduch bez alergenů. Kdykoli.
Kampaň VODAVZDUCH ukončena.
Od 25. 4. do 24. 5. 2023 bylo možné využít akční nabídky na vybrané produkty pro úrpavu a distribuci vody, čištění vzduchu.
V případě zájmu o tyto technologie neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce pomocí formuláře níže. Rádi Vám připraví individuální cenovou nabídku.
Dopřejte si čistou vodu, čistý vzduch.
V domácnosti, v kanceláři, v podnikání.
Křišťálově čistá voda a čistý vzduch bez alergenů jsou nezbytné pro zdravé prostředí doma, v práci, v lékařské ordinaci, ve škole, zkrátka všude, kde často trávíme čas. V Kärcheru toto už dávno víme a proto stále zlepšujeme naše technologie na čištění vzduchu i vody. V našem sortimentu naleznete cenově dosažitelná řešení pro čištění vzduchu, filtraci vody, nebo její dávkování.
Čističky vzduchu Professional
Čističky vzduchu pro komerční využití s vysokým výkonem a pokročilou filtrací.
Průtokové filtračí systémy
Systém filtrace vody WPC s 4-krokovou filtrací pro křišťálově čistou vodu.
Dávkovače, výdejníky vody
Dávkovače vody WPD udělají z obyčejné vody lahodnou alternativu.