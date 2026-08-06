Vysoušeč AB 20/1 Ec

Velmi účinný, kompaktní, trvanlivý vzduchový ventilátor AB 20 Ec pro urychlení sušení vyčištěných koberců až o 50 procent. Splňuje evropské pokyny pro účinnost.

Vzduchový ventilátor AB 20 Ec vyvinutý pro urychlené sušení mokrých textilií. Kompaktní, lehký a snadno přenosný stroj umožňuje až o 50 procent rychlejší dobu sušení - vyčištěné koberce jsou rychleji připraveny k používání . Ventilátor je také velmi tichý a může být použit v hlukově citlivých oblastech nebo během otevírací doby. Motor Ec s nízkým opotřebením zaručuje nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost stroje, což je v souladu s evropskými směrnicemi o energetické účinnosti.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoušeč AB 20/1 Ec: Ec motor s nízkým opotřebením
Ec motor s nízkým opotřebením
Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj. Motor s třístupňovým ovládáním. Fukar splňuje evropské směrnice o energetické účinnosti.
Vysoušeč AB 20/1 Ec: Kompaktní design s nízkou hmotností
Kompaktní design s nízkou hmotností
Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se velmi snadno přepravuje. Pohodlná rukojeť pro snadné přenášení.
Vysoušeč AB 20/1 Ec: Nehlučný provoz
Nehlučný provoz
Bezproblémový provoz i během denního čištění. Sotva znatelný hluk při používání během otevírací doby.
Specifikace

Technické údaje

Množství vzduchu (stupeň 1 / 2 / 3) (m³/h) 1200
Počet otáček dmychadla (stupeň 1 / 2 / 3) (rpm) 1450
Příkon (W) 120
Délka kabelu (m) 7,5
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 375 x 353 x 371

Vybavení

  • Robustní plastový kryt
  • Ergonomické držadlo
  • Integrované uložení síťového kabelu
Oblasti použití
  • Pro urychlené sušení mokrých textilií
Náhradní díly AB 20/1 Ec

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.