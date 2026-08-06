Vysoušeč AB 20/1 Ec
Velmi účinný, kompaktní, trvanlivý vzduchový ventilátor AB 20 Ec pro urychlení sušení vyčištěných koberců až o 50 procent. Splňuje evropské pokyny pro účinnost.
Vzduchový ventilátor AB 20 Ec vyvinutý pro urychlené sušení mokrých textilií. Kompaktní, lehký a snadno přenosný stroj umožňuje až o 50 procent rychlejší dobu sušení - vyčištěné koberce jsou rychleji připraveny k používání . Ventilátor je také velmi tichý a může být použit v hlukově citlivých oblastech nebo během otevírací doby. Motor Ec s nízkým opotřebením zaručuje nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost stroje, což je v souladu s evropskými směrnicemi o energetické účinnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Ec motor s nízkým opotřebenímTrvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj. Motor s třístupňovým ovládáním. Fukar splňuje evropské směrnice o energetické účinnosti.
Kompaktní design s nízkou hmotnostíDíky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se velmi snadno přepravuje. Pohodlná rukojeť pro snadné přenášení.
Nehlučný provozBezproblémový provoz i během denního čištění. Sotva znatelný hluk při používání během otevírací doby.
Specifikace
Technické údaje
|Množství vzduchu (stupeň 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Počet otáček dmychadla (stupeň 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Příkon (W)
|120
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|375 x 353 x 371
Vybavení
- Robustní plastový kryt
- Ergonomické držadlo
- Integrované uložení síťového kabelu
Oblasti použití
- Pro urychlené sušení mokrých textilií
Náhradní díly AB 20/1 Ec
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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