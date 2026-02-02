Koberec
Řada CarpetPro šetrným a úsporným způsobem čistí a pečuje o textilní povrchy. Inovativní systém zkracuje doby čištění a schnutí, předchází brzkému opětovnému znečištění a šetří tak nejen ošetřované plochy, ale také životní prostředí a rozpočtové náklady. Nové produkty řady CarpetPro jsou založeny na technologii iCapsol, díky které se nečistoty obalí a vážou na čisticí prostředek. Vymývání koberce již není nezbytné, neboť obalené zbytky nečistot se jednoduše vysají při následném údržbovém čištění. Koberec je během krátké doby opět suchý a pochůzný.
