Blokátor Pěny RM 761, 2.5l

Vysoce účinný odstraňovač pěny - proti vytváření pěny v nádrži se špinavou vodou. Prodlužuje dobu použití stroje.

Vysoce účinný blokátor pěny RM 761 od společnosti Kärcher speciálně vyvinutý pro použití v nádrži na odpadní vodu nebo v nádrži na odpěňovač u extrakčních strojů, podlahových mycích stroju a vysavačů na mokré nečistoty. Přípravek se přidává přímo do nádrže na odpadní vodu, kde účinně zabraňuje tvorbě silné pěny - ideální pro profesionály v oblasti čištění budov, žadné zbytečné přerušení čištění kvůli tvorbě pěny. Nádrž na odpadní vodu se tak může naplnit až po okraj, aniž by se plovák spustil příliš brzy a aniž by se poškodila sací turbína.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 2,5
Jednotka balení (Kusy) 5
Hmotnost (kg) 2,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 164 x 125 x 160
Vlastnosti
  • Vysoce účinný odstraňovač pěny
  • Působí účinně proti tvorbě pěny v nádržích na špinavou vodu
  • Ideální k používání s extraktory, podlahovými mycími automaty a vysavači pro vysávání mokrých i suchých nečistot.
  • Vysoce ekonomické řešení
Blokátor Pěny RM 761, 2.5l
Blokátor Pěny RM 761, 2.5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • autoúprava
  • vysávání mokrých nečistot
  • Textilní povrchy
  • čištění dílů