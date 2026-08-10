CarpetPro Čistič koberců iCapsol RM 768 OA, 10l
Aktivní čistič koberců CarpetPro iCapsol RM 768 OA s pohlcovačem zápachu. S technologií zapouzdření: špína je zapouzdřena a v dalším čisticím kroku vysáta.
Bez námahy a spolehlivě odstraňuje veškeré olejové, mastné a minerální nečistoty při průběžném čištění textilních podlahových krytin z přírodních nebo syntetických vláken: tekutý čisticí prostředek CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA s certifikátem Woolsafe. Ideální pro dodavatele služeb, kteří oceňují rychlé a efektivní výsledky čištění s velmi krátkou dobou schnutí, je tento průběžný čisticí prostředek ideální pro použití s čisticími prostředky na koberce vybavenými kartáčovým nebo padovým systémem při časově úsporné jednokrokové metodě. Díky inovativní technologii iCapsol jsou nečistoty doslova zapouzdřeny, takže během schnutí krystalizují a lze je poté snadno vysát. Integrovaný eliminátor zápachu také účinně odstraňuje nepříjemné pachy, jako je tabákový kouř, pot nebo moč. Kromě toho je čistič CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA okamžitě připraven k použití. Navíc neobsahuje fosfáty, zabraňuje rychlému opětovnému znečištění a zanechává příjemnou svěží vůni.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|6
|Hmotnost (kg)
|10,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 190 x 307
Vlastnosti
- S integrovaným odstraňovačem zápachu. Odstraňuje účinně nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd.
- Velmi krátká doba sušení (pouze 20-120 min.).
- Technologie iCapsol: bez potřeby oplachování, díky tomu rychlá průchodnost.
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Zvlášť vhodný pro zařízení na čištění koberců se systémem kartáčů nebo padů
- Šetrný k materiálům
- Neobsahuje bělicí prostředky
- Zlepšuje hygienu podlahy
- Příjemná, svěží vůně
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H315 Dráždí kůži.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
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Oblasti použití
- Textilní povrchy