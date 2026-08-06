CarpetPro Kondicionér RM 763, 1l

Neutralizační, rychleschnoucí oplachovací prostředek na koberce a syntetické i přírodní textilní povrchy. Odstraňuje nečistoty a zbytky povrchově aktivních látek, osvěžuje vlákna a oživuje barvy

CarpetPro Conditioner RM 763 od společnosti Kärcher snižuje množství potřebného oplachování až o 50 % a zároveň osvěžuje vlákna a oživuje barvy všech textilních podlahových krytin - rychle, snadno a bezpečně. Při aplikaci po hloubkovém čištění neutralizační oplach určený pro extrakci stříkáním metodou 1 krok s extrakčními stroji Puzzi nebo stroji na čištění koberců (BRC) spolehlivě odstraňuje zbytky povrchově aktivních látek, stejně jako lehké oleje, mastnotu a nečistoty na minerální bázi. Vyplachovací prostředek s certifikátem Woolsafe má spolehlivý neutralizační účinek na syntetická i přírodní kobercová vlákna citlivá na alkálii, vyrobená z materiálů, jako je jehněčí vlna a ovčí vlna. Nízké nároky na oplachování a rychleschnoucí vlastnosti kondicionéru CarpetPro RM 763 výrazně urychlují dobu schnutí, což znamená, že povrchy lze po čištění dříve opět používat.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 3,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 75 x 75 x 270
Vlastnosti
  • Zkracuje dobu mytí na polovinu
  • Zrácení času schnutí
  • Povrchy jsou rychle suché
  • Barvy vláken jsou zase oživeny
  • Alkalicky citlivá vlákna jako je vlna se neutralizují
  • Příjemná, svěží vůně
  • Šetrný k materiálům
CarpetPro Kondicionér RM 763, 1l
CarpetPro Kondicionér RM 763, 1l
CarpetPro Kondicionér RM 763, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • Textilní povrchy
Příslušenství