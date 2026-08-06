CarpetPro Kondicionér RM 763, 1l
Neutralizační, rychleschnoucí oplachovací prostředek na koberce a syntetické i přírodní textilní povrchy. Odstraňuje nečistoty a zbytky povrchově aktivních látek, osvěžuje vlákna a oživuje barvy
CarpetPro Conditioner RM 763 od společnosti Kärcher snižuje množství potřebného oplachování až o 50 % a zároveň osvěžuje vlákna a oživuje barvy všech textilních podlahových krytin - rychle, snadno a bezpečně. Při aplikaci po hloubkovém čištění neutralizační oplach určený pro extrakci stříkáním metodou 1 krok s extrakčními stroji Puzzi nebo stroji na čištění koberců (BRC) spolehlivě odstraňuje zbytky povrchově aktivních látek, stejně jako lehké oleje, mastnotu a nečistoty na minerální bázi. Vyplachovací prostředek s certifikátem Woolsafe má spolehlivý neutralizační účinek na syntetická i přírodní kobercová vlákna citlivá na alkálii, vyrobená z materiálů, jako je jehněčí vlna a ovčí vlna. Nízké nároky na oplachování a rychleschnoucí vlastnosti kondicionéru CarpetPro RM 763 výrazně urychlují dobu schnutí, což znamená, že povrchy lze po čištění dříve opět používat.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|12
|Hodnota pH
|3,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|75 x 75 x 270
Vlastnosti
- Zkracuje dobu mytí na polovinu
- Zrácení času schnutí
- Povrchy jsou rychle suché
- Barvy vláken jsou zase oživeny
- Alkalicky citlivá vlákna jako je vlna se neutralizují
- Příjemná, svěží vůně
- Šetrný k materiálům
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
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Oblasti použití
- Textilní povrchy