CarpetPro přírodní čistič iCapsol RM 764N OA, 5l

Přírodní hloubkový čistič vhodný pro čištění koberců a čalounění z přírodních a syntetických vláken. S integrovaným pohlcovačem pachů a technologií iCapsol pro použití bez oplachování.

Tekutý hloubkový čistič odstraňuje olejové, mastné a minerální skvrny z koberců a čalouněného nábytku ze syntetických a přírodních vláken stejně účinně jako běžné čisticí prostředky. Je vhodný pro extrakci s postřikem pomocí strojů, jako jsou Puzzi a stroje na čištění koberců (BRC). Díky technologii iCapsol je špína zapouzdřena, při schnutí krystalizuje a lze ji jednoduše vysát. Není nutné oplachování, což šetří čas a snižuje vlhkost, takže koberce jsou dostatečně suché, aby se po nich dalo rychleji chodit. Certifikát WoolSafe potvrzuje vhodnost pro choulostivá přírodní vlákna, jako je čistá nová vlna a ovčí vlna. Integrovaný pohlcovač pachů eliminuje nepříjemné pachy a poskytuje svěží vůni. Přírodní čisticí prostředek iCapsol RM 764N OA je vyroben z více než 99 % z přírodních složek s povrchově aktivními látkami získanými z pšeničných otrub a kukuřice, které se získávají z odpadních produktů potravinářského průmyslu. Neobsahuje minerální oleje, mikroplasty, barviva, silikonový olej a fosfáty. Přírodní čisticí prostředek také není nebezpečný a nepředstavuje nebezpečné zboží, což umožňuje nekomplikované skladování a jednoduchou, cenově výhodnou přepravu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9
Hmotnost (kg) 5,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Technologie iCapsol: bez potřeby oplachování, díky tomu rychlá průchodnost.
  • S integrovaným odstraňovačem zápachu. Odstraňuje účinně nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd.
  • Šetrný k materiálům
  • Zlepšuje hygienu podlahy
  • Příjemná, svěží vůně
  • Neobsahuje mikroplasty, silikony, nanomateriály, fosfáty a barviva.
  • Neobsahuje bělicí prostředky
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Netoxický
CarpetPro přírodní čistič iCapsol RM 764N OA, 5l
CarpetPro přírodní čistič iCapsol RM 764N OA, 5l
CarpetPro přírodní čistič iCapsol RM 764N OA, 5l
CarpetPro přírodní čistič iCapsol RM 764N OA, 5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Videa

Oblasti použití
  • autoúprava
  • Textilní povrchy