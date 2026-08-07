CarpetPro přírodní čistič iCapsol RM 764N OA, 5l
Přírodní hloubkový čistič vhodný pro čištění koberců a čalounění z přírodních a syntetických vláken. S integrovaným pohlcovačem pachů a technologií iCapsol pro použití bez oplachování.
Tekutý hloubkový čistič odstraňuje olejové, mastné a minerální skvrny z koberců a čalouněného nábytku ze syntetických a přírodních vláken stejně účinně jako běžné čisticí prostředky. Je vhodný pro extrakci s postřikem pomocí strojů, jako jsou Puzzi a stroje na čištění koberců (BRC). Díky technologii iCapsol je špína zapouzdřena, při schnutí krystalizuje a lze ji jednoduše vysát. Není nutné oplachování, což šetří čas a snižuje vlhkost, takže koberce jsou dostatečně suché, aby se po nich dalo rychleji chodit. Certifikát WoolSafe potvrzuje vhodnost pro choulostivá přírodní vlákna, jako je čistá nová vlna a ovčí vlna. Integrovaný pohlcovač pachů eliminuje nepříjemné pachy a poskytuje svěží vůni. Přírodní čisticí prostředek iCapsol RM 764N OA je vyroben z více než 99 % z přírodních složek s povrchově aktivními látkami získanými z pšeničných otrub a kukuřice, které se získávají z odpadních produktů potravinářského průmyslu. Neobsahuje minerální oleje, mikroplasty, barviva, silikonový olej a fosfáty. Přírodní čisticí prostředek také není nebezpečný a nepředstavuje nebezpečné zboží, což umožňuje nekomplikované skladování a jednoduchou, cenově výhodnou přepravu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost (kg)
|5,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Technologie iCapsol: bez potřeby oplachování, díky tomu rychlá průchodnost.
- S integrovaným odstraňovačem zápachu. Odstraňuje účinně nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd.
- Šetrný k materiálům
- Zlepšuje hygienu podlahy
- Příjemná, svěží vůně
- Neobsahuje mikroplasty, silikony, nanomateriály, fosfáty a barviva.
- Neobsahuje bělicí prostředky
- Neobsahuje rozpouštědla
- Netoxický
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Videa
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Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy