Nádrž / kontejner
Pro profesionální čištění nádrží a nádob platí zvláštní předpisy a požadavky. Novou řadou Kärcher TankPro, která byla optimálně vyvinuta pro tuto technologii zařízení, nabízíme perfektní řešení pro všechny požadavky čištění. Nic pro nás není dost obtížné – prostřednictvím produktů TankPro poskytujeme každému zákazníkovi optimálně upravené, individuální řešení jeho potřeb. Všechny produkty jsou vysoce koncentrované, a tedy mimořádně vydatné a hospodárné. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči člověku, stroji a životnímu prostředí, a i přes maximální kvalitu nepoužíváme látky škodlivé pro životní prostředí a zdraví.
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