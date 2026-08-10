TankPro Čistič nádrží RM 870, 20 l kyselý, 20l
Čistič RM 870 pro vnitřní a vnější čištění nádrží, sil a kontejnerů. Vyčistí i silné vápenné usazeniny, zbytky stavebních materiálů a potravin. Šetrný k materiálu.
Kyselý (ph 0) a nízkopěnivý čistič RM 870 pro použití s ručními stříkacími jednotkami, vysokotlakými čističi a v čistících stanicích pro čištění interiéru nádrží v logistice, chemickém a potravinářském průmyslu. Silný čisticí prostředek účinně a účinně odstraňuje minerální usazeniny, jako je vápno, cement, rez a soli - díky inhibitorům koroze je velmi šetrný k materiálům, dokonce i k povrchům z nerezové oceli a hliníku. Čistič RM 870 bez parfemace a barviv a teplotně stabilní do 80 °C je ideální volbou pro důkladné vnitřní a vnější čištění cisteren, silážních kontejnerů a ISO kontejnerů a je také vhodný pro použití na povrchy přicházející do styku s potravinami.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|26,2
Vlastnosti
- Vysoce výkonný kyselý čistič pro systémy čištění interiéru nádrží
- Aktivní odstraňovač nečistot pro účinné odstranění minerálních nečistot
- Účinně odstraňuje minerální nečistoty jako je vápno, cement, rez, sůl
- S inhibitory koroze pro šetrné čištění nerezové oceli a hliníku
- Bez barviv a aromatických látek
- Pro použití na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami
- Teplotně stabilní při aplikaci do 80°C
- Se sníženou pěnivostí
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Z 20 Obsahuje but-2-yn-1,4-diol. Může vyvolat alergickou reakci.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- Cisternové vozy
- Silo kontejner
- Středně velký kontejner (IBC)
- ISO kontejner