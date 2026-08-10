TankPro Čistič nádrží, RM 875 20 l, alkalický, 20l
Alkalický čisticí prostředek RM 875 pro důkladné čištění od znečištění těžkými oleji a tuky, např. nádrže, sila nebo kontejnery. Silný a šetrný čisticí účinek se sníženou pěnivostí.
Alkalický (ph 13) a nízkopěnivý čistič nádrží RM 875 pro použití s ručními stříkacími jednotkami, vysokotlakými čističi a v čistících stanicích pro čištění interiéru nádrží v logistice, chemickém a potravinářském průmyslu. Výkonný mycí prostředek účinně odstraňuje zbytky jídla jako cukr, žloutek, oleje, tuky nebo čokoládu – díky inhibitorům koroze je velmi šetrný k materiálům, dokonce i k nerezovým a hliníkovým povrchům. Čistič RM 875 bez parfemace a barviv a teplotně stabilní do 90 °C je ideální volbou pro důkladné vnitřní a vnější čištění cisteren, silo kontejnerů a ISO kontejnerů a je také vhodný pro použití na povrchy přicházející do styku s potravinami.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|23,4
Vlastnosti
- Výkonný alkalický čistič pro systémy čištění vnitřku nádrží
- Aktivní odstraňovač nečistot pro účinné odstranění zbytků jídla
- Účinně odstraňuje zbytky potravin, jako je cukr, vaječný žloutek, oleje, tuky, čokoláda
- S inhibitory koroze pro šetrné čištění nerezové oceli a hliníku
- Bez barviv a aromatických látek
- Pro použití na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami
- Teplotně stabilní při aplikaci do 90°C
- Se sníženou pěnivostí
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- Cisternové vozy
- Silo kontejner
- Středně velký kontejner (IBC)
- ISO kontejner