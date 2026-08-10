TankPro Čistič nádrží, RM 875 20 l, alkalický, 20l

Alkalický čisticí prostředek RM 875 pro důkladné čištění od znečištění těžkými oleji a tuky, např. nádrže, sila nebo kontejnery. Silný a šetrný čisticí účinek se sníženou pěnivostí.

Alkalický (ph 13) a nízkopěnivý čistič nádrží RM 875 pro použití s ​​ručními stříkacími jednotkami, vysokotlakými čističi a v čistících stanicích pro čištění interiéru nádrží v logistice, chemickém a potravinářském průmyslu. Výkonný mycí prostředek účinně odstraňuje zbytky jídla jako cukr, žloutek, oleje, tuky nebo čokoládu – díky inhibitorům koroze je velmi šetrný k materiálům, dokonce i k nerezovým a hliníkovým povrchům. Čistič RM 875 bez parfemace a barviv a teplotně stabilní do 90 °C je ideální volbou pro důkladné vnitřní a vnější čištění cisteren, silo kontejnerů a ISO kontejnerů a je také vhodný pro použití na povrchy přicházející do styku s potravinami.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 23,4
Vlastnosti
  • Výkonný alkalický čistič pro systémy čištění vnitřku nádrží
  • Aktivní odstraňovač nečistot pro účinné odstranění zbytků jídla
  • Účinně odstraňuje zbytky potravin, jako je cukr, vaječný žloutek, oleje, tuky, čokoláda
  • S inhibitory koroze pro šetrné čištění nerezové oceli a hliníku
  • Bez barviv a aromatických látek
  • Pro použití na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami
  • Teplotně stabilní při aplikaci do 90°C
  • Se sníženou pěnivostí
TankPro Čistič nádrží, RM 875 20 l, alkalický, 20l
TankPro Čistič nádrží, RM 875 20 l, alkalický, 20l
TankPro Čistič nádrží, RM 875 20 l, alkalický, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • Cisternové vozy
  • Silo kontejner
  • Středně velký kontejner (IBC)
  • ISO kontejner
Příslušenství