Postřikovač, modrý s pěnovou tryskou
Modrý postřikovač s vysoce kvalitní a odolnou pěnovou stříkací hlavou 2 v 1. Odnímatelná pěnová tryska umožňuje rychlé a snadné přepínání mezi pěněním a stříkáním.
Pohodlně se používá díky tříprstové spoušti a je univerzální pro stříkání a pěnění čisticích prostředků, které lze použít v modrém rozprašovači. Postřikovač je vybaven otočnou tryskou pro nastavení požadovaného rozprašování - od kompaktního proudu až po jemné rozprašování mycího prostředku. Ten se s nasazenou pěnovou tryskou nanáší jako stabilní a jemně pěnivá pěna na čisticí hadřík nebo na čištěný povrch a zároveň se výrazně snižuje tvorba aerosolu. Vynikající přilnavost pěny, a to i na svislých plochách, zajišťuje také delší dobu kontaktu, a tím i lepší výsledky čištění. Vysoce kvalitní a odolná stříkací hlava 2 v 1 od společnosti Kärcher vydrží minimálně 15 000 použití (40 × 0,5 l lahví).
Specifikace
Technické údaje
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 115 x 32