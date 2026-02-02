Čistič jemné kameniny RM 753, 10 l, 10l

Speciální čistič pro všechny obklady z jemné kameniny spolehlivě rozpustí nečistoty z tuků, olejů a minerální nečistoty. Nenarušuje protiskluzový účinek dlaždic z jemné kameniny. Bez tenzidů a snadno oddělitelné.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10,5
Hmotnost (kg) 11,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 12,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Účinný základní čistič pro silně znečištěné obklady z jemné kameniny
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Velmi dobře zvlhčuje
  • Nepěnivý
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Příjemná, svěží vůně
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje tenzidy a enzymy
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
