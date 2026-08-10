FloorPro CA 50 C podlahový čistič, 1l

Podlahový čistič koncentrát šetrný k materiálům pro manuální použití na veškerých tvrdých a flexibilních podlahách. Také vhodný pro vysoce lesklé povrchy a zařizovací předměty.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 8
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 366 x 232 x 298
Vlastnosti
  • Univerzálně použitelný koncentrát na čištění podlah
  • Odstraňuje stopy po obuvi, prach, emise
  • Velmi dobrý účinek čištění na každém tvrdém a elastickém povrchu odolném vůči vodě a alkoholu
  • Bez šmouh i na plochách s vysokým leskem
  • Vhodný i k čištění nábytku a dalších předmětů zařízení
  • Zabraňuje rychlému opětovnému znečištění
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
FloorPro CA 50 C podlahový čistič, 1l
FloorPro CA 50 C podlahový čistič, 1l
FloorPro CA 50 C podlahový čistič, 1l
FloorPro CA 50 C podlahový čistič, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

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Oblasti použití
  • čištění podlah a povrchů
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