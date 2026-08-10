Ošetřovací prostředek Extra RM 780, 20l

Silný čisticí a ošetřovací prostředek pro údržbové čištění všech voděodolných, tvrdých a elastických podlah a krytin. Vyvinutý speciálně také pro sportovní a multifunkční haly. K dispozici je posudek dle DIN V 18032-2:2001-04 o protiskluzových vlastnostech. RM 780 málo pění a schne bez vytváření šmouh.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9
Hmotnost (kg) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 270 x 240 x 430
Vlastnosti
  • Údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy odolné vůči vodě
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Zvlášť vhodný pro používání ve sportovních a víceúčelových halách.
  • vhodný pro sportovní a víceúčelové haly, protiskluzový dle DIN V 18032-2:2001-04 (závislé na podlahové krytině)
  • Vhodný i pro péči o všechny elastické podlahové krytiny
  • Obsahuje složky péče a údržby (ve vodě rozpustné polymery)
  • Lze vyleštit
  • Šetrný k materiálům
  • Nepěnivý
  • Příjemná, svěží vůně
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Optimální doplněk k pečující disperzi RM 784 a ochranné disperzi RM 782
Ošetřovací prostředek Extra RM 780, 20l
Ošetřovací prostředek Extra RM 780, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
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Oblasti použití
  • Čištění podlahy
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