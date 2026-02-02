Ošetřovací prostředek RM 746, 10 l, 10l
Aktivní, neutrální mýdlový čistič. Vytváří protiskluzový ošetřující povlak odpuzující nečistoty. Velmi snadno se s ním leští. Dodává čištěným plochám vysoce zářivý lesk.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|9,2
|Hmotnost (kg)
|10,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy odolné vůči vodě
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Účinný mýdlový čistič
- Vytváří odolný, údržbový film odpuzující nečistoty
- Protiskluzový
- Snadno se leští. Vytvoří zářivý vysoký lesk.
- Nepěnivý
- Šetrný k materiálům
- Příjemná, svěží vůně
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje rozpouštědla
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
- Čištění podlahy