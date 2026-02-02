Ošetřovací prostředek RM 746, 10 l, 10l

Aktivní, neutrální mýdlový čistič. Vytváří protiskluzový ošetřující povlak odpuzující nečistoty. Velmi snadno se s ním leští. Dodává čištěným plochám vysoce zářivý lesk.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9,2
Hmotnost (kg) 10,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy odolné vůči vodě
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Účinný mýdlový čistič
  • Vytváří odolný, údržbový film odpuzující nečistoty
  • Protiskluzový
  • Snadno se leští. Vytvoří zářivý vysoký lesk.
  • Nepěnivý
  • Šetrný k materiálům
  • Příjemná, svěží vůně
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje rozpouštědla
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
