Krystalizační přípravek pro vysoký lesk RM 775, prášek, 5kg
Krystalizační přípravek k zušlechtění a uzavření mramorových a teracových podlah. Po krystalizaci podlaha zazáří vysokým leskem a je tvrdší a odolnější.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (kg)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|1,4
|Hmotnost (kg)
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|225 x 225 x 213
Vlastnosti
- Účinný krystalizační přípravek pro vysoký lesk pro všechny kamenné podlahy s obsahem vápna jako mramor, teraco, beton
- Ve formě prášku
- Vytváří uzavřením kamene odolný povrch
- Vytváří zrcadlový vysoký lesk
- Charakter kamene zůstane zachován
- Usnadňuje čištění povrchů v budoucnosti (menší opětovné znečištění)
- Vysoce ekonomické řešení
- Okamžitě pochůzný po aplikaci
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H302 + H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P301+P312a PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P330 Vypláchněte ústa.
- P302 + P352a PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Oblasti použití
- kamenné podlahy s obsahem vápna