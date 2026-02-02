Krystalizační přípravek pro vysoký lesk RM 775, prášek, 5kg

Krystalizační přípravek k zušlechtění a uzavření mramorových a teracových podlah. Po krystalizaci podlaha zazáří vysokým leskem a je tvrdší a odolnější.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 1,4
Hmotnost (kg) 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 225 x 225 x 213
Vlastnosti
  • Účinný krystalizační přípravek pro vysoký lesk pro všechny kamenné podlahy s obsahem vápna jako mramor, teraco, beton
  • Ve formě prášku
  • Vytváří uzavřením kamene odolný povrch
  • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
  • Charakter kamene zůstane zachován
  • Usnadňuje čištění povrchů v budoucnosti (menší opětovné znečištění)
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Okamžitě pochůzný po aplikaci
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H302 + H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P301+P312a PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P330 Vypláchněte ústa.
  • P302 + P352a PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Oblasti použití
  • kamenné podlahy s obsahem vápna