Krystalizační prostředek RM 749, 10l

Krystalizační prostředek k zušlechtění a uzavření podlah obsahujících vápno, jako je mramor, teraco a betonové dlaždice. Krystalizovaná podlaha je tvrdší a odolnější.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 0,8
Hmotnost (kg) 10,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Účinný krystalizační přípravek pro všechny kamenné podlahy s obsahem vápna jako mramor, teraco, beton
  • Vytváří uzavřením kamene odolný povrch
  • Vytvoří nový lesk
  • Charakter kamene zůstane zachován
  • Usnadňuje čištění povrchů v budoucnosti (menší opětovné znečištění)
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Okamžitě pochůzný po aplikaci
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • kamenné podlahy s obsahem vápna
Příslušenství