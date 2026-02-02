Krystalizační prostředek RM 749, 10l
Krystalizační prostředek k zušlechtění a uzavření podlah obsahujících vápno, jako je mramor, teraco a betonové dlaždice. Krystalizovaná podlaha je tvrdší a odolnější.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|0,8
|Hmotnost (kg)
|10,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Účinný krystalizační přípravek pro všechny kamenné podlahy s obsahem vápna jako mramor, teraco, beton
- Vytváří uzavřením kamene odolný povrch
- Vytvoří nový lesk
- Charakter kamene zůstane zachován
- Usnadňuje čištění povrchů v budoucnosti (menší opětovné znečištění)
- Vysoce ekonomické řešení
- Okamžitě pochůzný po aplikaci
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H302 Zdraví škodlivý při požití.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- kamenné podlahy s obsahem vápna