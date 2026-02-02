Ochranná disperze Extra RM 782, 5l
Extra robustní polymerová vrstva pro voděodolné podlahy. Vynikající krycí schopnost, přilnavost, protiskluzovost odolnost proti otěru.Zvýšená odolnost proti alkoholovým a dezinfekčním čisticím prostředkům.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|2
|Hodnota pH
|8,6
|Hmotnost (kg)
|5,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- optimální zhodnocení podlahových krytin
- vhodný pro sportovní a víceúčelové haly, protiskluzový dle DIN V 18032-2:2001-04 (závislé na podlahové krytině)
- vysoce úsporný díky rychlému nanášení a dlouhým ošetřovacím intervalům
- extra vysoká krycí síla již od 1-2 vrstev díky velmi vysokému podílu pevných látek
- vysoká krycí síla i na savých a starých, vyšisovaných podlahách
- velmi krátká doba schnutí
- extrémně odolný díky vysoké odolnosti proti opotřebení a nárazu a díky vysoké ochraně proti otěru (např. stopy od podpatků)
- zvýšená odolnost proti prostředkům s obsahem alkoholu a dezinfekčním prostředkům
- výborná přilnavost na podlahových krytinách
- pro obzvláště namáhané a vysoce frekventované plochy (např. dílny nebo průmyslové oblasti, nemocnice, školy)
- protiskluzový dle DIN 51131 a DIN EN 13893 (závislé na podlahové krytině)
- velmi dobře leštitelný
Videa
Oblasti použití
- Podlahová péče