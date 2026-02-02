Ochranná disperze Extra RM 782, 5l

Extra robustní polymerová vrstva pro voděodolné podlahy. Vynikající krycí schopnost, přilnavost, protiskluzovost odolnost proti otěru.Zvýšená odolnost proti alkoholovým a dezinfekčním čisticím prostředkům.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 2
Hodnota pH 8,6
Hmotnost (kg) 5,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • optimální zhodnocení podlahových krytin
  • vhodný pro sportovní a víceúčelové haly, protiskluzový dle DIN V 18032-2:2001-04 (závislé na podlahové krytině)
  • vysoce úsporný díky rychlému nanášení a dlouhým ošetřovacím intervalům
  • extra vysoká krycí síla již od 1-2 vrstev díky velmi vysokému podílu pevných látek
  • vysoká krycí síla i na savých a starých, vyšisovaných podlahách
  • velmi krátká doba schnutí
  • extrémně odolný díky vysoké odolnosti proti opotřebení a nárazu a díky vysoké ochraně proti otěru (např. stopy od podpatků)
  • zvýšená odolnost proti prostředkům s obsahem alkoholu a dezinfekčním prostředkům
  • výborná přilnavost na podlahových krytinách
  • pro obzvláště namáhané a vysoce frekventované plochy (např. dílny nebo průmyslové oblasti, nemocnice, školy)
  • protiskluzový dle DIN 51131 a DIN EN 13893 (závislé na podlahové krytině)
  • velmi dobře leštitelný
Videa

Oblasti použití
  • Podlahová péče
Příslušenství