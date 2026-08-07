Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l

Leštič podlah se sníženou pěnivostí s citrónovou vůní pro všechny tvrdé podlahy. RM 755 uschne naprosto bez tvorby šmouh. Vhodný pro vysoce lesklé kamenné podlahy.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 2,5
Jednotka balení (Kusy) 4
Hodnota pH 11
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 120 x 120 x 290
Vlastnosti
  • Účinný základní a údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy s vysokým leskem
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • lesklý
  • Zasychá bez šmouh
  • S mimořádně malou pěnivostí
  • Příjemná, svěží vůně
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje fosfáty
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
Příslušenství