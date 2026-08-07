FloorPro přírodní průmyslový čistič RM 69N, 10l
Přírodní průmyslový čistič RM 69N, který není nebezpečný a je vyroben na přírodní bázi, je určen pro střední a údržbové čištění v logistice a výrobě. Odstraňuje olejové a mastné skvrny.
Přírodní průmyslový čistič RM 69N se skládá z více než 99 % z přírodních složek s povrchově aktivními látkami získanými z kokosu a kukuřice, které se získávají z odpadních produktů potravinářského průmyslu. Neobsahuje vonné látky, barviva a silikonové oleje, takže je ideální pro podniky zabývající se zpracováním kovů a barev a pro automobilový průmysl. RM 69N není nebezpečný a neobsahuje fosfáty, mikroplasty ani jiné kritické složky. Nepředstavuje ani nebezpečné zboží, díky čemuž je jeho přeprava levnější. Přírodní průmyslový čisticí prostředek nepodléhá žádným zvláštním podmínkám skladování. Navzdory svému složení na přírodní bázi dosahuje silné čisticí síly běžných čisticích prostředků a účinně odstraňuje olejové a mastné skvrny. Čistič s nízkou pěnivostí plně využívá nádrž na odpadní vodu a je ekonomický při použití s koncentrací pouhých 0,5 %. Je ideální pro střední a udržovací čištění průmyslových a ESD podlah v logistických centrech a výrobních závodech, stejně jako v supermarketech, na nádražích a letištích. Lze jej používat ručně nebo v drhnoucích sušičkách a je kompatibilní s odlučovači olejů.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|11
|Hmotnost (kg)
|10
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- výkonná údržba a střední čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
- S mimořádně malou pěnivostí
- Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
- lze použít pro strojní a ruční čištění
- vysoká vydatnost
- Netoxický
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Bez vůní a barviv
- Bez rozpouštědel a fosfátů
- Bez mikroplastů
- Neobsahuje silikon
Videa
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Oblasti použití
- Čištění podlahy