FloorPro Průmyslový Čistič RM 69, 200l

FloorPro průmyslový čistič RM 69 pro čištění s nízkým obsahem pěny, pro průmyslové podlahy. Účinně odstraňuje i ty nejodolnější mastnoty, oleje, saze a minerální nečistoty.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10
Hmotnost (kg) 201,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 209,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 580 x 580 x 970
Vlastnosti
  • výkonná údržba a střední čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
  • S mimořádně malou pěnivostí
  • Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
  • Vynikající výkon čištění
  • Netoxický
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • lze použít pro strojní a ruční čištění
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů
  • Rychle účinný
  • vysoká vydatnost
  • Příjemná, svěží vůně
  • široké oblasti použití: použitelný na všechny voděodolné povrchy, povrchy citlivé na zásady (např. linoleum) a odolné vůči zásadám (např. PVC)
FloorPro Průmyslový Čistič RM 69, 200l
FloorPro Průmyslový Čistič RM 69, 200l
FloorPro Průmyslový Čistič RM 69, 200l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Čištění podlahy
Příslušenství