FloorPro Sprejový čistič RM 748, 10l
Protiskluzová nástřiková emulze pro všechny tvrdé plochy s povlakem. Podlahy s povlakem znovu obnoví a osvěží.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|8,5
|Hmotnost (kg)
|10
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Speciální emulze pro čištění a péči o citlivé vrstvy
- Na bázi vosku
- Odstraňuje stopy po podrážkách bot
- Protiskluzový
- Lze vyleštit
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje VOC
- Neobsahuje rozpouštědla
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- povrchové ošetření podlah