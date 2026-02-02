FloorPro Sprejový čistič RM 748, 10l

Protiskluzová nástřiková emulze pro všechny tvrdé plochy s povlakem. Podlahy s povlakem znovu obnoví a osvěží.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 8,5
Hmotnost (kg) 10
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Speciální emulze pro čištění a péči o citlivé vrstvy
  • Na bázi vosku
  • Odstraňuje stopy po podrážkách bot
  • Protiskluzový
  • Lze vyleštit
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje VOC
  • Neobsahuje rozpouštědla
FloorPro Sprejový čistič RM 748, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • povrchové ošetření podlah
Příslušenství