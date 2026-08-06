Pečující disperze RM 784, 5l
Polymerová disperze pro základní, průběžnou a údržbovou péči podlahových krytin. Tvoří protiskluzový, špínu odpuzující a bezotěrový film. Vysoká krycí schopnost.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|2
|Hodnota pH
|8
|Hmotnost (kg)
|5,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Vytváří sametově matný lesk
- vysoká krycí síla již s dvěma vrstvami
- velmi krátká doba schnutí
- silně odolný proti nečistotám
- odolný proti setření díky vysoké rezistenci na čisticí prostředky
- výrazně vyšší plošný výkon během údržbového čištění
- snadné pro částečnou sanaci, např. plochy opotřebované od chození, plochy pod nábytkem, plochy opotřebované od šoupání židlí
- vhodný jak pro renovaci (Spray-Cleaner, renovaci při stírání), tak pro údržbovou péči (péči při stírání)
- Vhodné pro suché obnovení ochranných vrstev
- vynikající tokové vlastnosti
- velmi dobře leštitelný
- protiskluzový dle DIN 51131 a DIN EN 13893 (závislé na podlahové krytině)
Videa
Oblasti použití
- Podlahová péče