Pečující disperze RM 784, 5l

Polymerová disperze pro základní, průběžnou a údržbovou péči podlahových krytin. Tvoří protiskluzový, špínu odpuzující a bezotěrový film. Vysoká krycí schopnost.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 2
Hodnota pH 8
Hmotnost (kg) 5,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Vytváří sametově matný lesk
  • vysoká krycí síla již s dvěma vrstvami
  • velmi krátká doba schnutí
  • silně odolný proti nečistotám
  • odolný proti setření díky vysoké rezistenci na čisticí prostředky
  • výrazně vyšší plošný výkon během údržbového čištění
  • snadné pro částečnou sanaci, např. plochy opotřebované od chození, plochy pod nábytkem, plochy opotřebované od šoupání židlí
  • vhodný jak pro renovaci (Spray-Cleaner, renovaci při stírání), tak pro údržbovou péči (péči při stírání)
  • Vhodné pro suché obnovení ochranných vrstev
  • vynikající tokové vlastnosti
  • velmi dobře leštitelný
  • protiskluzový dle DIN 51131 a DIN EN 13893 (závislé na podlahové krytině)
Pečující disperze RM 784, 5l
Pečující disperze RM 784, 5l

Videa

Oblasti použití
  • Podlahová péče
Příslušenství