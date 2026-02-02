Podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency 10 l, 10l

Účinný čisticí prostředek pro podlahy a průmyslové podlahy odstraňuje bez námahy silně ulpívající znečištění tuky, oleji, sazemi a minerální znečištění. Díky formuli eco!efficiency velmi vydatný, účinný a ekologický.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,9
Vlastnosti
  • Účinný ekologický základní čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Příjemná, svěží vůně
  • Rychle účinný
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
