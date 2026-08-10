Podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency 200 l, 200l
Účinný čisticí prostředek pro podlahy a průmyslové podlahy odstraňuje bez námahy silně ulpívající znečištění tuky, oleji, sazemi a minerální znečištění. Díky formuli eco!efficiency velmi vydatný, účinný a ekologický.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|200
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|12
|Hmotnost (kg)
|208,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|223,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 580 x 970
Vlastnosti
- Účinný ekologický základní čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle účinný
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
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Oblasti použití
- Čištění podlahy