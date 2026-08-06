Allround - Základní čistič RM 754, 10l

Vysoce efektivní základní čistič ke snadnému odstraňování voskových a polymerových vrstev z voděodolných podlah a podlah odolných proti alkáliím. Není nutné žádné namáhavé oplachování.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Vlastnosti
  • Účinný základní čisticí prostředek pro odstraňování nečistot a filmů z pečujících prostředků
  • odstraňuje nejodolnější voskové a polymerové povlaky
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Lze použít kdekoli
  • široké oblasti použití: použitelný na všechny voděodolné povrchy, povrchy citlivé na zásady (např. linoleum) a odolné vůči zásadám (např. PVC)
  • vysoká snášenlivost materiálu
  • nízká hodnota pH v roztoku pro použití
  • Bez potřeby dodatečného oplachování
  • vhodný i pro údržbové čištění
  • vysoká uživatelská bezpečnost a snadná manipulace
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • Nepěnivý
Allround - Základní čistič RM 754, 10l
Allround - Základní čistič RM 754, 10l
Allround - Základní čistič RM 754, 10l
Allround - Základní čistič RM 754, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Videa

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Oblasti použití
  • Čištění podlahy
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