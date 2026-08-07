Čistič eskalátorů neutralní, RM 758, 20l
Intenzivní čistič na tvrdé povrchy pro eskalátory a pojízdné chodníky, dodatečně s ochranou proti korozi pro stroj a materiál eskalátorů. Uvolňuje tuky, oleje a mineerální nečistoty. Pro eskalátory např. od Krone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, a TOSHIBA.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|7
|Hmotnost (kg)
|20
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 250 x 430
Vlastnosti
- Speciální čistič pro eskalátory a pojízdné chodníky
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Mimořádně šetrný k materiálům díky neutrálnímu složení
- Obsahuje antikorozní ochranu pro stroje a materiály eskalátoru a pojízdného chodníku
- Ideální k používání s čističi eskalátorů Kärcher
- Nepěnivý
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje fosfáty
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- eskalátory a pojízdné chodníky