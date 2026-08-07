Čistič eskalátorů neutralní, RM 758, 20l

Intenzivní čistič na tvrdé povrchy pro eskalátory a pojízdné chodníky, dodatečně s ochranou proti korozi pro stroj a materiál eskalátorů. Uvolňuje tuky, oleje a mineerální nečistoty. Pro eskalátory např. od Krone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, a TOSHIBA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 7
Hmotnost (kg) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 280 x 250 x 430
Vlastnosti
  • Speciální čistič pro eskalátory a pojízdné chodníky
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Mimořádně šetrný k materiálům díky neutrálnímu složení
  • Obsahuje antikorozní ochranu pro stroje a materiály eskalátoru a pojízdného chodníku
  • Ideální k používání s čističi eskalátorů Kärcher
  • Nepěnivý
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje fosfáty
Čistič eskalátorů neutralní, RM 758, 20l
Čistič eskalátorů neutralní, RM 758, 20l
Čistič eskalátorů neutralní, RM 758, 20l
Čistič eskalátorů neutralní, RM 758, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
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Oblasti použití
  • eskalátory a pojízdné chodníky
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