Intenzivní základní čistič Extra RM 752, 10l

Extra účinný základní čistič k odstranění silných znečištění a vrstev z podlah odolných alkáliím. Odstraňuje i úporná olejová, minerální či mastná znečištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,5
Vlastnosti
  • Účinný základní čisticí prostředek pro odstraňování nečistot a filmů z pečujících prostředků
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Pro základní čištění silně znečištěných průmyslových podlah
  • Odstraňuje voskové a polymerové povlaky
  • Testováno společností FIGR v 1/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
  • bez nepříjemných par
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • Velmi krátká doba působení
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Nepěnivý
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Intenzivní základní čistič Extra RM 752, 10l
Intenzivní základní čistič Extra RM 752, 10l
Intenzivní základní čistič Extra RM 752, 10l
Intenzivní základní čistič Extra RM 752, 10l
Intenzivní základní čistič Extra RM 752, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
Příslušenství