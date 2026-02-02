Základní podlahový čistič RM 751, kyselý, 10l

Kyselý základní čisticí prostředek pro podlahové mycí stroje. Účinně rozpouští cementový povlak, usazeniny a povlaky, jako je např. vodní kámen, rez, pivní a mléčný kámen. Vynikající k čištění po dokončení stavby.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 0,7
Hmotnost (kg) 10,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Účinný, kyselý základní čistič pro všechny tvrdé podlahy odolné proti kyselinám
  • Rozpouští silné nečistoty z vápenného kamene, rzi, tuku, bílkovin, pivního a mléčného kamene
  • Rozpouští účinně cementový povlak
  • S mimořádně malou pěnivostí
  • S integrovanou antikorozní ochranou
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
  • závěrečné čištění na stavbě
  • Čištění podlahy
