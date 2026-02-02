Povrch
Všechny produkty Kärcher pro ruční čištění jsou vyvinuty speciálně podle požadavků poskytovatelů čisticích a úklidových služeb. Odstraňují spolehlivě a rychle všechny typické nečistoty, aniž by poškozovaly povrch. Samotný výkon z hlediska čištění dnes již neuspokojuje profesionální nároky firem poskytujících čisticí a úklidové služby ani požadavky správců budov. Zvolené prostředky musejí nabízet mnohem více: příjemnou vůni, odpovídající šetrnost vůči životnímu prostředí, spolehlivé dávkování koncentrátů a snadnou manipulaci, resp. dobrou ergonomii lahví.
