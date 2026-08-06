CA 30 C Eco čistič povrchů, 1l

Univerzální koncentrát pro čištění povrchů pro podlahy a interiér. Usychá ryhle a bez zanechání šmouh.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 11
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 366 x 232 x 298
Vlastnosti
  • Univerzální čisticí koncentrát na povrchy
  • Odstraňuje efektivně zbytky potravin, mastné nečistoty, stopy po nikotinu, kávě.
  • Velmi dobrý účinek čištění na každém tvrdém a elastickém povrchu odolném vůči vodě a alkoholu
  • Bez šmouh i na plochách s vysokým leskem
  • Vhodný i k čištění podlah
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
CA 30 C Eco čistič povrchů, 1l
CA 30 C Eco čistič povrchů, 1l
CA 30 C Eco čistič povrchů, 1l
CA 30 C Eco čistič povrchů, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • čištění podlah a povrchů
Příslušenství