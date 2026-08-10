CA 30 C Eco čistič povrchů, 5l
Univerzální koncentrát pro čištění povrchů pro podlahy a interiér. Usychá ryhle a bez zanechání šmouh.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|2
|Hodnota pH
|11
|Hmotnost (kg)
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Univerzální čisticí koncentrát na povrchy
- Odstraňuje efektivně zbytky potravin, mastné nečistoty, stopy po nikotinu, kávě.
- Velmi dobrý účinek čištění na každém tvrdém a elastickém povrchu odolném vůči vodě a alkoholu
- Bez šmouh i na plochách s vysokým leskem
- Vhodný i k čištění podlah
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
- čištění podlah a povrchů