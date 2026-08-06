CA 30 R čistič povrchů, eco!perform, 0.5l
Čistič povrchů pro manuální použití. Usychá rychle a bez zanechání šmouh. Při koupi 12 lahví včetně 2 postřikovacích hlavic. Až 40 naplnění s jednou postřikovací hlavicí.
Udržitelný, šetrný k životnímu prostředí a velmi výkonný: náš čistič povrchů SurfacePro CA 30 R eco!perform pro důkladné udržovací čištění všech povrchů odolných vůči vodě a alkoholu. Rychleschnoucí čisticí prostředek beze šmouh pro vlhké stírání metodou rozprašování spolehlivě odstraňuje rozlité potraviny, mastné skvrny, skvrny od kávy, krém na boty a dokonce i usazeniny od tabákového kouře. Tento čisticí prostředek s příjemnou svěží vůní z řady SurfacePro od společnosti Kärcher pro profesionální úklid je navíc vhodný i pro ruční čištění ušlechtilé oceli. Tento čistič povrchů, který není toxický a je připraven k použití pro jednoduchou manipulaci, je certifikován v souladu s ekoznačkou EU a získal také rakouskou ekoznačku. Součástí udržitelného konceptu je i opakovaně použitelná láhev o objemu 0,5 litru, která je navíc vhodná pro použití s vysoce kvalitní pěnovou stříkací hlavicí 2 v 1 od společnosti Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|0,5
|Jednotka balení (Kusy)
|12
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|302 x 187 x 244
Vlastnosti
- Čistič povrchů k okamžitému použití
- Odstraňuje efektivně zbytky potravin, mastné nečistoty, stopy po nikotinu, kávě.
- Velmi dobrý účinek čištění na každém tvrdém a elastickém povrchu odolném vůči vodě a alkoholu
- Koncipovaný na vysoký výkon čištění
- Vhodný i k čištění ušlechtilé oceli
- Lehká, ergonomická láhev 500 ml s profesionálním rozprašovačem s pěnovací tryskou
- Nižší náklady na likvidaci díky znovu použitelným profesionálním rozprašovačům
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Videa
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Oblasti použití
- čištění podlah a povrchů