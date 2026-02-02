CA 40 R čistič skel, eco!perform, 5l

Čistič skla připravený k použití - vhodný i na plastové povrchy. Schne rychle a bez šmouh. Balení 12 lahví včetně 2 stříkacích hlav. Až 40 aplikací na stříkací hlavu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 2
Hodnota pH 7
Hmotnost (kg) 4,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Čistič skel k okamžitému použití
  • Odstraňuje otisky prstů, prach, emise, mastné nečistoty
  • Velmi dobrý účinek čištění na skleněném a plastovém povrchu
  • Bez šmouh i na plochách s vysokým leskem
  • Lehká, ergonomická láhev 500 ml s profesionálním rozprašovačem s pěnovací tryskou
  • Nižší náklady na likvidaci díky znovu použitelným profesionálním rozprašovačům
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • čištění skel
