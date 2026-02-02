CA 40 R čistič skel, eco!perform, 5l
Čistič skla připravený k použití - vhodný i na plastové povrchy. Schne rychle a bez šmouh. Balení 12 lahví včetně 2 stříkacích hlav. Až 40 aplikací na stříkací hlavu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|2
|Hodnota pH
|7
|Hmotnost (kg)
|4,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Čistič skel k okamžitému použití
- Odstraňuje otisky prstů, prach, emise, mastné nečistoty
- Velmi dobrý účinek čištění na skleněném a plastovém povrchu
- Bez šmouh i na plochách s vysokým leskem
- Lehká, ergonomická láhev 500 ml s profesionálním rozprašovačem s pěnovací tryskou
- Nižší náklady na likvidaci díky znovu použitelným profesionálním rozprašovačům
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
- čištění skel