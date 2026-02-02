CA 10 C Hloubkový čistič sanity eco!perform, 1l
Aktivní viskózní koncentrát pro hloubkové čištění s čerstvou vůní pro ruční čištění znečištěných sanitárních povrchů. Vyvinuto se speciálním gelovým složením pro lepší přilnutí k svislým povrchům, například na toaletách a pisoárech.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|12
|Hodnota pH
|1,8
|Hmotnost (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|366 x 232 x 298
Vlastnosti
- Účinný sanitární základní čistič
- Odstraňuje vodní a močový kámen, zbytky mýdla, tuk a usazeniny
- S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
- Opláchnuté povrchy oschnou beze šmouh
- Šetrný k materiálům
- Příjemná, svěží vůně
- S efektem Easy to clean. Usnadňuje následná čištění
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- sanitární prostory