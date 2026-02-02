CA 10 C Hloubkový čistič sanity eco!perform, 1l

Aktivní viskózní koncentrát pro hloubkové čištění s čerstvou vůní pro ruční čištění znečištěných sanitárních povrchů. Vyvinuto se speciálním gelovým složením pro lepší přilnutí k svislým povrchům, například na toaletách a pisoárech.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 1,8
Hmotnost (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 366 x 232 x 298
Vlastnosti
  • Účinný sanitární základní čistič
  • Odstraňuje vodní a močový kámen, zbytky mýdla, tuk a usazeniny
  • S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
  • Opláchnuté povrchy oschnou beze šmouh
  • Šetrný k materiálům
  • Příjemná, svěží vůně
  • S efektem Easy to clean. Usnadňuje následná čištění
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • sanitární prostory
