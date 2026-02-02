CA 20 C Eco sanitární údržbový čistič, 1l
Sanitární údržbový čistič šetrný k materiálům a k životnímu prostředí. Ideální pro každodenní používání v sanitární oblasti.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|12
|Hodnota pH
|2,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
Vlastnosti
- Údržbový čistič sanity v koncentrátu s šetrným dávkováním
- Odstraňuje skvrny vodního kamene, zbytky mýdla, močový kámen a ostatní typické nečistoty v
- Opláchnuté povrchy oschnou beze šmouh
- S efektem Easy to clean. Usnadňuje následná čištění
- Příjemná, svěží vůně
- S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
Oblasti použití
- sanitární prostory