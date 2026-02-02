CA 20 C Eco sanitární údržbový čistič, 1l

Sanitární údržbový čistič šetrný k materiálům a k životnímu prostředí. Ideální pro každodenní používání v sanitární oblasti.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 2,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Vlastnosti
  • Údržbový čistič sanity v koncentrátu s šetrným dávkováním
  • Odstraňuje skvrny vodního kamene, zbytky mýdla, močový kámen a ostatní typické nečistoty v
  • Opláchnuté povrchy oschnou beze šmouh
  • S efektem Easy to clean. Usnadňuje následná čištění
  • Příjemná, svěží vůně
  • S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

Oblasti použití
  • sanitární prostory
