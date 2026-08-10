CA 20 R Sanitární údržbový čistič, eco!perform, 0.5l
Sanitární čistič připravený k použití s průkopnickou kombinací kyselin. Extra silný čisticí účinek a zároveň šetrný k životnímu prostředí. S certifikací EU Ecolabel.
Díky průkopnické složení šetrnému k životnímu prostředí ve spojení s kyselinou metansulfonovou a kyselinou citronovou je SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform od společnosti Kärcher ideální volbou pro rychlé a důkladné sanitární čištění. Ekologicky šetrný čisticí prostředek, který byl oceněn ekoznačkou EU a rakouskou ekoznačkou, bez námahy odstraňuje zbytky vápna, vápenatého mýdla a močového kamene, stejně jako lehké znečištění způsobené zbytky mýdla a organických látek. Sanitární čistič připravený k použití, vyvinutý pro ruční vlhké stírání metodou rozprašování a velmi snadné použití, je stejně šetrný jako důkladný při čištění všech typických keramických, nerezových, chromových, skleněných a plastových povrchů. Rychle schne, nezanechává šmouhy a zanechává příjemnou svěží citrusovou vůni. SanitPro CA 20 R eco!perform je k dispozici také v praktické a opakovaně plnitelné lahvi o objemu 0,5 l, která je navíc vhodná pro aplikaci s vysoce kvalitní opakovaně použitelnou pěnovou rozprašovací hlavicí 2 v 1 od společnosti Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|0,5
|Jednotka balení (Kusy)
|12
|Hodnota pH
|2
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|302 x 187 x 244
Vlastnosti
- Údržbový čistič sanity k okamžitému použití
- Odstraňuje skvrny vodního kamene, zbytky mýdla, močový kámen a ostatní typické nečistoty v
- Koncipovaný na vysoký výkon čištění
- Opláchnuté povrchy oschnou beze šmouh
- S efektem Easy to clean. Usnadňuje následná čištění
- Lehká, ergonomická láhev 500 ml s profesionálním rozprašovačem s tryskou
- Nižší náklady na likvidaci díky znovu použitelným profesionálním rozprašovačům
- Příjemná, svěží vůně
- S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
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Oblasti použití
- sanitární prostory