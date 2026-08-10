CA 20 R Sanitární údržbový čistič, eco!perform, 0.5l

Sanitární čistič připravený k použití s průkopnickou kombinací kyselin. Extra silný čisticí účinek a zároveň šetrný k životnímu prostředí. S certifikací EU Ecolabel.

Díky průkopnické složení šetrnému k životnímu prostředí ve spojení s kyselinou metansulfonovou a kyselinou citronovou je SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform od společnosti Kärcher ideální volbou pro rychlé a důkladné sanitární čištění. Ekologicky šetrný čisticí prostředek, který byl oceněn ekoznačkou EU a rakouskou ekoznačkou, bez námahy odstraňuje zbytky vápna, vápenatého mýdla a močového kamene, stejně jako lehké znečištění způsobené zbytky mýdla a organických látek. Sanitární čistič připravený k použití, vyvinutý pro ruční vlhké stírání metodou rozprašování a velmi snadné použití, je stejně šetrný jako důkladný při čištění všech typických keramických, nerezových, chromových, skleněných a plastových povrchů. Rychle schne, nezanechává šmouhy a zanechává příjemnou svěží citrusovou vůni. SanitPro CA 20 R eco!perform je k dispozici také v praktické a opakovaně plnitelné lahvi o objemu 0,5 l, která je navíc vhodná pro aplikaci s vysoce kvalitní opakovaně použitelnou pěnovou rozprašovací hlavicí 2 v 1 od společnosti Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 0,5
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 2
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 302 x 187 x 244
Vlastnosti
  • Údržbový čistič sanity k okamžitému použití
  • Odstraňuje skvrny vodního kamene, zbytky mýdla, močový kámen a ostatní typické nečistoty v
  • Koncipovaný na vysoký výkon čištění
  • Opláchnuté povrchy oschnou beze šmouh
  • S efektem Easy to clean. Usnadňuje následná čištění
  • Lehká, ergonomická láhev 500 ml s profesionálním rozprašovačem s tryskou
  • Nižší náklady na likvidaci díky znovu použitelným profesionálním rozprašovačům
  • Příjemná, svěží vůně
  • S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch
CA 20 R Sanitární údržbový čistič, eco!perform, 0.5l
CA 20 R Sanitární údržbový čistič, eco!perform, 0.5l
CA 20 R Sanitární údržbový čistič, eco!perform, 0.5l
CA 20 R Sanitární údržbový čistič, eco!perform, 0.5l
CA 20 R Sanitární údržbový čistič, eco!perform, 0.5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Videa

Oblasti použití
  • sanitární prostory
Příslušenství