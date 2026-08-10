Fosfátovací prostředek RM 48, 20l

Odmašťuje a fosfátuje v jednom pracovním kroku. Vytváří dočasnou ochranu před korozí a představuje dobrý podklad pro nanesení nátěru. Po nanesení tvoří modrožluté vrstvy fosforečnanu železitého.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 2
Hmotnost (kg) 23,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 24,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Efektivní odmašťovací a fosfátovací prostředek
  • Vytváří modro žluté vrstvy fosforečnanu železitého
  • Chrání spolehlivě několik dní před korozí
  • Nabízí dobrý lakovaný podklad k přilnutí
  • Jednoduché skladování a manipulace
  • Hodnota pH v koncentrátu cca 2
  • Čirá, bezbarvá tekutina
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje VOC
Fosfátovací prostředek RM 48, 20l
Fosfátovací prostředek RM 48, 20l
Fosfátovací prostředek RM 48, 20l
Fosfátovací prostředek RM 48, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
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Oblasti použití
  • odmaštění, fosfátování
  • odmaštění povrchů
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