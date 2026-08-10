Fosfátovací prostředek RM 48, 20l
Odmašťuje a fosfátuje v jednom pracovním kroku. Vytváří dočasnou ochranu před korozí a představuje dobrý podklad pro nanesení nátěru. Po nanesení tvoří modrožluté vrstvy fosforečnanu železitého.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|2
|Hmotnost (kg)
|23,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|24,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Vlastnosti
- Efektivní odmašťovací a fosfátovací prostředek
- Vytváří modro žluté vrstvy fosforečnanu železitého
- Chrání spolehlivě několik dní před korozí
- Nabízí dobrý lakovaný podklad k přilnutí
- Jednoduché skladování a manipulace
- Hodnota pH v koncentrátu cca 2
- Čirá, bezbarvá tekutina
- Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje VOC
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
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- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- odmaštění, fosfátování
- odmaštění povrchů