Mikrobiální suspenze, 250ml

Reaktivuje biologický proces rozkladu v biologických čističích dílů. Zvyšuje aktivitu mikrobů při dlouhé odstávce čističe dílů a v případě mimořádně silně znečištěné čisticí tekutiny.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 250
Jednotka balení (Kusy) 24
Hodnota pH 6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Vlastnosti
  • Neleptavý a nehořlavý
  • Hodnota pH v koncentrátu cca 6
  • Čirá tekutina se specifickým zápachem
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje VOC
Mikrobiální suspenze, 250ml
Mikrobiální suspenze, 250ml
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • čištění dílů