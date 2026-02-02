Mikrobiální suspenze, 250ml
Reaktivuje biologický proces rozkladu v biologických čističích dílů. Zvyšuje aktivitu mikrobů při dlouhé odstávce čističe dílů a v případě mimořádně silně znečištěné čisticí tekutiny.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|250
|Jednotka balení (Kusy)
|24
|Hodnota pH
|6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
Vlastnosti
- Neleptavý a nehořlavý
- Hodnota pH v koncentrátu cca 6
- Čirá tekutina se specifickým zápachem
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje VOC
Oblasti použití
- čištění dílů