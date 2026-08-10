Prostředek na čištění dílů Extra RM 63 ASF, prášek, 20kg

Odstraňuje silná znečištění jako oleje, tuky, sase atd. K čištění dílů motorů, převodovek, malých dílů, odlitků necitlivých na alkálie.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,2
Hmotnost (kg) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 750 x 450 x 120
Vlastnosti
  • Vysoce účinný prostředek pro čištění dílů a odmašťování
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a sazí
  • Ve formě prášku
  • Nepěnivý
  • Rychle účinný
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje dusitany
  • Neobsahuje rozpouštědla
Prostředek na čištění dílů Extra RM 63 ASF, prášek, 20kg
Prostředek na čištění dílů Extra RM 63 ASF, prášek, 20kg
Prostředek na čištění dílů Extra RM 63 ASF, prášek, 20kg
Prostředek na čištění dílů Extra RM 63 ASF, prášek, 20kg
Prostředek na čištění dílů Extra RM 63 ASF, prášek, 20kg
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • čištění dílů