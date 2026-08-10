Prostředek na čištění dílů Extra RM 63 ASF, prášek, 20kg
Odstraňuje silná znečištění jako oleje, tuky, sase atd. K čištění dílů motorů, převodovek, malých dílů, odlitků necitlivých na alkálie.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (kg)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13,2
|Hmotnost (kg)
|20
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|20,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|750 x 450 x 120
Vlastnosti
- Vysoce účinný prostředek pro čištění dílů a odmašťování
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a sazí
- Ve formě prášku
- Nepěnivý
- Rychle účinný
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje dusitany
- Neobsahuje rozpouštědla
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- čištění dílů