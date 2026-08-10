Prostředek na čištění dílů RM 39, 200l

Čisticí a odmašťovací prostředek šetrný k materiálům účinně odstraňuje znečištění olejem, tukem a sazemi na kovových dílech a navíc dočasně chrání před korozí.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 232,6
Vlastnosti
  • Efektivní odmašťovací prostředek pro vysokotlaké čističe a zařízení na čištění dílů
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a sazí
  • Chrání krátkodobě kovové díly pro meziskladování před korozí
  • Šetrný k materiálům
  • Nepěnivý
  • Hodnota pH cca 10 v koncentrátu
  • Nažloutlá tekutina s charakteristickým zápachem
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje dusitany a halogenuhlovodíky
Prostředek na čištění dílů RM 39, 200l
Prostředek na čištění dílů RM 39, 200l
Prostředek na čištění dílů RM 39, 200l
Prostředek na čištění dílů RM 39, 200l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
Příslušenství