Voda
K zajištění trvale bezporuchového provozu zařízení a dobrého výsledku úpravy vody nabízí firma Kärcher vhodné chemikálie. Produkty se skvěle osvědčily při dlouholetém provozu a jsou optimalizované pro příslušné použití a příslušný typ zařízení.
Recyklace odpadních vod
K zajištění trvale bezporuchového provozu zařízení a dobrého výsledku úpravy vody nabízí firma Kärcher vhodné chemikálie. Produkty podporují tvorbu vloček, které lze snadno vyfiltrovat a snižují tvorbu zárodků v upravované užitkové vodě.